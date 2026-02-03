Chuo Spring zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chuo Spring hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 402,67 JPY. Im Vorjahresviertel waren 62,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,99 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,07 Milliarden JPY ausgewiesen.

