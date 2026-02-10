Chuo Warehouse informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chuo Warehouse hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19,34 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20,87 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Chuo Warehouse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at