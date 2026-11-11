Chuo Warehouse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chuo Warehouse lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,44 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20,86 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chuo Warehouse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at