Chuo Warehouse stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chuo Warehouse hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 41,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 25,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Chuo Warehouse 6,98 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 113,27 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Chuo Warehouse ein Gewinn pro Aktie von 84,50 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,84 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 28,03 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at