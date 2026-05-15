|
15.05.2026 06:31:29
Chuo Warehouse stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Chuo Warehouse hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 41,16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 25,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Chuo Warehouse 6,98 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 113,27 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Chuo Warehouse ein Gewinn pro Aktie von 84,50 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,84 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 28,03 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.