Chuo Warehouse: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chuo Warehouse lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 20,86 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chuo Warehouse 11,06 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,48 Prozent auf 7,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at