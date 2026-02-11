Chuokeizai-Sha: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chuokeizai-Sha hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 9,71 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,950 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 730,7 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 767,1 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at