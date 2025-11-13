|
Chuokeizai-Sha: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Chuokeizai-Sha gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 23,34 JPY gegenüber -59,090 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 811,3 Millionen JPY, gegenüber 825,6 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,73 Prozent präsentiert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 63,35 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -45,340 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,26 Milliarden JPY – ein Plus von 5,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Chuokeizai-Sha 3,10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
