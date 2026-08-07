Chuokeizai-Sha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Chuokeizai-Sha präsentierte in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,95 JPY, nach 6,37 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 728,3 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 747,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at