Chuokeizai-Sha stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chuokeizai-Sha hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chuokeizai-Sha 32,69 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 930,7 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 935,7 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at