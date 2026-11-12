Chuokeizai-Sha: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chuokeizai-Sha hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,41 JPY gegenüber 23,34 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 813,0 Millionen JPY – ein Plus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chuokeizai-Sha 811,3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 72,40 JPY gegenüber 63,35 JPY im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 3,21 Milliarden JPY, gegenüber 3,26 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at