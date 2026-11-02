Church Dwight: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Church Dwight stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,60 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Church Dwight 1,59 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at