02.02.2026 06:31:29
Church Dwight gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Church Dwight präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 1,64 Milliarden USD gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,02 USD gegenüber 2,37 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,20 Milliarden USD – ein Plus von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Church Dwight 6,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
