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04.05.2026 06:31:29
Church Dwight gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Church Dwight veröffentlichte am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 1,47 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,933 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,46 Milliarden USD prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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