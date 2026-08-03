Church Dwight stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Church Dwight hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Church Dwight 1,53 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at