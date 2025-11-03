Church Dwight: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Church Dwight ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Church Dwight die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Church Dwight -0,310 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 1,59 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,51 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at