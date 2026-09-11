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11.09.2026 06:31:28
Churchill Capital A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Churchill Capital A hat am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,780 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,73 Prozent auf 98,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 128,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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