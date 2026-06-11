Churchill Capital A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Churchill Capital A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Churchill Capital A im vergangenen Quartal 94,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Churchill Capital A 124,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at