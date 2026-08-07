Churchill Capital A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Churchill Capital A ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Churchill Capital A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,30 USD gegenüber -2,800 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Churchill Capital A mit einem Umsatz von insgesamt 405,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 259,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 56,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at