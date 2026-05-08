Churchill Capital A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Churchill Capital A hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Churchill Capital A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,410 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Churchill Capital A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 282,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 235,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at