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08.05.2026 06:31:29
Churchill Capital A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Churchill Capital A hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Churchill Capital A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,410 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Churchill Capital A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 282,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 235,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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