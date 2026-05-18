Churchill Capital A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Churchill Capital A hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Churchill Capital A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at