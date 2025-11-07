Churchill Capital A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Churchill Capital A stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,31 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Churchill Capital A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 336,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 200,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at