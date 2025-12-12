Churchill Capital A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Churchill Capital A gab am 10.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,99 Prozent auf 129,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at