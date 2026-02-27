Churchill Capital A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Churchill Capital A hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Churchill Capital A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,240 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 122,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 522,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 234,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 11,810 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -12,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,35 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 67,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Churchill Capital A einen Umsatz von 807,83 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at