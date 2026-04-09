Churchill Capital A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Churchill Capital A stellte am 07.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,19 USD gegenüber -3,750 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 130,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 133,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 16,270 USD. Im Vorjahr hatten -14,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 512,67 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 530,99 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at