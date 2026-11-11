Churchill Capital A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Churchill Capital A hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Churchill Capital A -3,310 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 350,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Churchill Capital A einen Umsatz von 336,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at