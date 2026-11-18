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18.11.2026 06:31:28
Churchill Capital A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Churchill Capital A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,640 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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