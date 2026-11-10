Churchill Capital legte Quartalsergebnis vor

Churchill Capital hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Churchill Capital ein EPS von -4,230 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 268,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Churchill Capital einen Umsatz von 246,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at