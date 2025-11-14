Churchill Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Churchill Capital hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at