Churchill Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Churchill Capital hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Churchill Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,520 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 246,6 Millionen USD – ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Churchill Capital 232,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 17,300 USD. Im Vorjahr waren -101,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 930,62 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 965,41 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at