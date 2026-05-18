Churchill Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Churchill Capital gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at