Churchill Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Churchill Capital hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Churchill Capital ein Ergebnis je Aktie von -24,250 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 246,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Churchill Capital 230,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at