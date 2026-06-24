ChemoCentryx Aktie
WKN DE: A0NBM2 / ISIN: US16383L1061
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24.06.2026 16:39:23
Churchill Capital XI Stock Jumps 20% On Agility Robotics Merger Deal
(RTTNews) - Churchill Capital Corp XI (CCXI) shares surged 20.49 percent, gaining $2.14 to $12.56 on Wednesday, after the special purpose acquisition company announced a definitive business combination agreement with Agility Robotics, a leading humanoid robotics and physical AI company.
The stock is currently trading at $12.56, compared with its previous close of $10.42 on the Nasdaq. During the session, shares opened at $12.64 and traded between $12.42 and $13.49. Trading volume reached 8.76 million shares, vastly exceeding the average daily volume of 22,000 shares.
Upon completion of the transaction, the combined company is expected to operate as Agility Robotics and trade on a major North American exchange under the ticker symbol "AGLT."
Churchill Capital XI's 52-week range is $10.07 to $13.49.
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