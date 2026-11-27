On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Churchill Downs (NASDAQ:CHDN) announced record net revenue of $696 million and adjusted EBITDA, a metric tracking cash operating profit, of $264 million. The company is divesting lower-margin regional casinos to refocus capital on its core horse racing and gaming venues. Three key takeaways from the call stand out for long-term investors.

Management expects to execute sales transactions for nine regional casino properties by the end of 2026. Selling these non-core gaming properties narrows the portfolio around higher-return assets. The transaction proceeds will allow the business to cut debt, repurchase shares under a newly authorized $750 million program, and fund expansion at Churchill Downs Racetrack.

Starting in 2027, the company is launching a five-month racing series across three premier tracks to extend fan engagement past Derby Week. By connecting marquee events into a single season-long narrative, management creates new long-term revenue channels.

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