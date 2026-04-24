Churchill Downs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Churchill Downs hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Churchill Downs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 642,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 663,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at