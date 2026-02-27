Churchill Downs: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Churchill Downs hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Churchill Downs in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 665,9 Millionen USD im Vergleich zu 624,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,29 USD gegenüber 5,68 USD im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 2,93 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Churchill Downs 2,73 Milliarden USD umgesetzt.

