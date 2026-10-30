Churchill Downs: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Churchill Downs gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Churchill Downs 0,540 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 696,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 683,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at