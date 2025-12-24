Churchill Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Churchill Resources veröffentlichte am 22.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Churchill Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at