CI Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CI Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 EGP gegenüber 0,340 EGP im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat CI Capital 2,51 Milliarden EGP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,04 Milliarden EGP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at