CI Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CI Financial lud am 12.05.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

CI Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,850 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,730 CAD je Aktie gewesen.

CI Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 633,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 603,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at