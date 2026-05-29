CI Games: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CI Games hat am 28.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 13,7 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,3 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at