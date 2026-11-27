CI Games stellte am 26.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,67 Prozent auf 10,1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,8 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.at