CI Games veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CI Games ließ sich am 27.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CI Games die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 PLN gegenüber -0,010 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,8 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CI Games einen Umsatz von 10,6 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at