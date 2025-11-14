CI MEDICAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CI MEDICAL hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 95,20 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,99 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at