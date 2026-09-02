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02.09.2026 06:31:29
Ci Systems (Israel) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ci Systems (Israel) veröffentlichte am 30.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,36 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ci Systems (Israel) ein Ergebnis je Aktie von 0,110 ILS vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,00 Prozent auf 35,3 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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