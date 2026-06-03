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03.06.2026 06:31:29
Ci Systems (Israel) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ci Systems (Israel) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,140 ILS je Aktie erwirtschaftet worden.
Ci Systems (Israel) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,9 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,1 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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