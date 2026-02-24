Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
24.02.2026 16:50:00
CIA-Briefing zu Taiwan: Apple-Chef Tim Cook schlief schlecht
Ein CIA-Briefing zur Taiwan-Lage ließ Apple-Chef Tim Cook schlecht schlafen. Die Abhängigkeit von Chip-Zulieferern birgt enorme Risiken für die Weltwirtschaft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
