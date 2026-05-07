Cia de Bebidas das Americas-Ambev Stock Settlement gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cia de Bebidas das Americas-Ambev Stock Settlement hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Cia de Bebidas das Americas-Ambev Stock Settlement hat ein EPS von 0,24 BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,240 BRL auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,15 Prozent auf 22,46 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,50 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at