Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 BRL, nach 0,290 BRL im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 597,7 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 542,6 Millionen BRL.

Redaktion finanzen.at