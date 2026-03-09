Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa : Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa präsentierte am 06.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,380 BRL je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa 602,6 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 607,5 Millionen BRL umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,570 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa ein Gewinn pro Aktie von 0,990 BRL in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,37 Prozent auf 2,33 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,24 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at