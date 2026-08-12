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12.08.2026 06:31:29
Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa : Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa mit einem Umsatz von insgesamt 523,5 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 639,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 18,13 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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